Viele Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. (AFP / NHAC NGUYEN)

Das schreiben Forschende im Fachmagazin Science. Demnach sind mehr als 4,4 Milliarden Menschen weltweit betroffen. Bisher war man von deutlich weniger Menschen ausgegangen. Im Jahr 2020 rechnete eine wissenschaftliche Schätzung noch mit der Hälfte, also etwas mehr als zwei Milliarden Menschen. Die große Abweichung liegt offenbar daran, dass die Lage unübersichtlich ist - vor allem in armen Ländern und in Staaten mit mittlerem Einkommen. Dort ist die Trinkwasserversorgung an vielen Orten schlecht. Zugleich gibt es größere Datenlücken. Die aktuelle Studie nennt als größtes Problem, dass Wasser mit Fäkalien und krankmachenden Keimen verunreinigt ist.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.