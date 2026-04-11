Mehr als einem Drittel der 1.500 Tankstellen im Land sei der Kraftstoff ausgegangen, erklärte, Fuels for Ireland, die Interessenvertretung der irischen Treibstoffbranche. Die Zahl werde zunehmen, sollten die Straßensperren nicht geräumt werden.
Lastwagen und Traktoren blockieren den fünften Tag in Folge die einzige Kraftstoffraffinerie Irlands und mehrere Depots. Andere Demonstranten legten mit ihren Fahrzeugen den Verkehr lahm. Lkw-Fahrer, Landwirte, Taxi- und Busunternehmer fordern Obergrenzen für die Kraftstoffpreise oder Senkungen der Verbrauchs- oder Kohlenstoffsteuer.
Die Regierung hatte eigenen Angaben zufolge bereits Erleichterungen beschlossen. Diese sind jedoch durch die weiter steigenden Preise wettgemacht worden.
Diese Nachricht wurde am 11.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.