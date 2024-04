Kinderhilfswerk

Der Anteil der Kinder und Jugendlichen, die in Armut aufwachsen, nahezu unverändert hoch. (picture alliance / ZB / Thomas Eisenhuth)

Er liege bei den unter 18-Jährigen in der Grundsicherung bei 33,9 Prozent, teilte die Organisation in Berlin mit. Vor fünf Jahren seien es 33,1 Prozent und vor zehn Jahren 30,3 Prozent gewesen. 2023 lebten knapp zwei Millionen Kinder und Jugendliche in so genannten Bedarfsgemeinschaften. Der Präsident des Kinderhilfswerks, Krüger, sagte, wenn man Kinderarmut wirksam bekämpfen wolle, führe kein Weg an der Kindergrundsicherung vorbei.

Die Kindergrundsicherung soll mehrere Leistungen für Kinder bündeln und diese den Familien leichter zugänglich machen. Der entsprechende Gesetzentwurf wurde im November zum ersten Mal im Bundestag beraten, Das Gesetzgebungsverfahren stockt jedoch, weil viele Details der Umsetzung noch offen sind.

