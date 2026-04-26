Trotz Waffenruhe

Nach Explosionen im südlibanesischen Ort Khiam steigen Rauchwolken auf: Israel und die Hisbollah greifen sich trotz der geltenden Waffenruhe weiter gegenseitig an. (AFP)

Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums gab es im Süden des Landes 14 Todesopfer bei einem israelischen Luftangriff. 37 Personen seien verletzt worden. Wie das israelische Militär mitteilte, wurde bei Kämpfen im Libanon ein israelischer Soldat getötet. Fünf weitere sowie ein Offizier seien verwundet worden. Die islamistische Hisbollah-Miliz gab an, ihre Kämpfer hätten israelische Soldaten angegriffen.

Zwischen Israel und dem Libanon gilt derzeit eine Waffenruhe. Die Hisbollah betrachtet diese Vereinbarung als bedeutungslos und verweist auf anhaltende Angriffe aus Israel. Die israelische Regierung wirft der Miliz vor, gegen die Feuerpause zu verstoßen und sie damit "auszuhebeln".

Diese Nachricht wurde am 27.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.