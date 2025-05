Fast jeder vierte Mensch hat in Deutschland einen Migrationshintergrund. (picture alliance / imageBROKER / Maria Daniela Romero)

Der Anteil stieg im vergangenen Jahr um knapp ein Prozent im Vergleich zum Vorjahr,

wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Damit lebten 2024 rund 21 Millionen Menschen mit Einwanderungshintergrund in Deutschland. In der Gruppe der 20- bis 39-Jährigen hat etwa jeder Dritte (34 Prozent) eine Einwanderungsgeschichte.

Die wichtigsten Gründe für die Einwanderung in den vergangenen zehn Jahren waren nach Angaben der Befragten Flucht und Asyl. Hauptherkunftsländer waren die Ukraine und Syrien.

Als Menschen mit Einwanderungsgeschichte gelten all jene, die entweder selbst nach Deutschland kamen oder deren beide Elternteile seit 1950 einwanderten.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.