Dies geht aus dem zweiten Wohnungslosenbericht der Bundesregierun g hervor. Demnach sind die meisten der Menschen in Einrichtungen der Wohnungsnotfallhilfe untergebracht oder kamen vorübergehend bei Angehörigen oder Bekannten unter. Rund 47.300 Personen leben auf der Straße oder in Behelfsunterkünften. Etwa 41 Prozent von ihnen sind in kleineren bis mittelgroßen Gemeinden mit bis zu 100.000 Einwohnern registriert.