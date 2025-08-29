Waldbrand-Saison

Mehr als eine Million Hektar Land zerstört

Die Waldbrand-Saison in Europa ist noch nicht vorbei - aber schon jetzt ist klar: Dieses Jahr ist so viel verbrannt wie nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Nach Angaben des Europäischen Waldbrandinformationssystems hat die verbrannte Fläche die Marke von einer Million Hektar überschritten.