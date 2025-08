Weltjugendtreffen

Papst Leo hält den Abschlussgottesdienst in Rom (picture alliance / Photoshot)

Für die Papstmesse war eigens ein Gelände im Stadtteil Tor Vergata am Rande Roms errichtet worden. Papst Leo appellierte während seiner Predigt an die Sinnsuche der jungen Menschen. "Was ist wirklich Glück? Was ist der echte Geschmack des Lebens? Was befreit uns aus den Sümpfen der Sinnlosigkeit, der Langeweile, der Mittelmäßigkeit?", fragte Leo. Die Fülle des Daseins hänge nicht davon ab, was man ansammele oder besitze.

Mit der Messe endete eine programmreiche Woche für die Jugendlichen, die nach Angaben des Vatikan aus 146 Ländern nach Rom gekommen waren. Neben Diskussionsrunden und Konzerten wurde am Freitag auf dem Circus Maximus eine Beichte unter freiem Himmel angeboten. Rund 1.000 Priester waren dafür im Einsatz. Gestern war Papst Leo nach Tor Vergata zu den Jugendlichen gekommen, um mit ihnen gemeinsam ein Abendgebet zu sprechen.

