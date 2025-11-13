Kinderarmut

Mehr als eine Million Kinder in Deutschland wachsen laut Unicef in Armut auf

In Deutschland wachsen laut Unicef mehr als eine Million Kinder in Armut auf. Vielen von ihnen bleibe damit die Möglichkeit zu gesellschaftlicher Teilhabe verwehrt, heißt es im jüngsten Bericht des Kinderhilfswerks. Als Beispiele nannte Unicef fehlendes Geld für vollwertige Mahlzeiten oder ein zweites Paar Schuhe. Auch nähmen die Kinder kaum an Freizeitaktivtäten teil.