Waldbrand in der Gohrischheide in Sachsen und Brandenburg (Daniel Wagner / dpa / Daniel Wagner)

Für mehrere Gemeinden wurde der Katastrophenalarm ausgelöst. Auch im Süden Thüringens haben sich Feuer ausgebreitet. Es brennt auf der Saalfelder Höhe. Laut Landesbetrieb "Thüringen Forst" gilt der Waldbrand dort als der größte in dem Bundesland seit 1993. In anderen Teilen Deutschlands wie Bayern gibt es ebenfalls Waldbrände. Insgesamt bekämpfen derzeit mehr als tausend Einsatzkräfte die Flammen.

Auch Waldbrände in Frankreich, Griechenland, Portugal und Spanien

Der EU-Katastrophenschutz hat Einsatzkräfte zur Bekämpfung von Waldbränden in Südeuropa entsandt. 650 Feuerwehrleute wurden in gefährdete Gebiete in Frankreich, Griechenland, Portugal und Spanien beordert. Darüber hinaus wurden 22 Löschflugzeuge und vier Hubschrauber in zehn Mitgliedsstaaten stationiert. Auf der griechischen Insel Kreta sind bereits mehrere tausend Menschen von Evakuierungen betroffen. Nahe Athen brennt es ebenfalls. In der türkischen Region Izmir starben mindestens zwei Menschen in den Flammen.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.