Der Anteil stieg von knapp 41 Prozent im vergangenen Jahr auf fast 55 Prozent, wie eine Umfrage des Münchner Ifo-Instituts ergab. Weitere 16 Prozent der Unternehmen planen den Einsatz von KI, 22 Prozent diskutieren darüber. Damit sei Künstliche Intelligenz in der deutschen Wirtschaft endgültig in der Breite angekommen, sagte Ifo-Umfragenleiter Wohlrabe.
Besonders in der Industrie ist Künstliche Intelligenz weit verbreitet, rund 59 Prozent der Firmen nutzen sie. Im Dienstleistungssektor sind es 56 Prozent.
Diese Nachricht wurde am 05.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.