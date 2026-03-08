Nahost
Mehr als halbe Million Vertriebene im Libanon durch israelische Angriffe auf Hisbollah

Im Libanon sind seit Ausbruch der jüngsten Kämpfe mit Israel vor einer Woche mehr als eine halbe Million Menschen als Binnenflüchtlinge registriert worden.

    Eine Feuerwehrfrau sprüht Wasser, um den Staub zu reduzieren, während Rettungskräfte in einem zerstörten Gebäude, das im Südlibanon von einem israelischen Luftangriff getroffen wurde, nach Opfern suchen. (Mohammed Zaatari / AP / dpa / Mohammed Zaatari)
    Auf einem Online-Portal der Regierung hätten sich 517.000 Menschen als kriegsvertrieben registriert, teilten die Behörden mit. Die tatsächliche Zahl dürfte höher sein. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden durch die israelischen Angriffe bisher fast 400 Menschen getötet und mehr als 1.100 weitere verletzt.
    Die israelische Armee teilte mit, sie habe fünf ranghohe Kommandeure der iranischen Al-Kuds-Brigaden bei einem Angriff auf ein Hotel in Beirut getötet. Die Al-Kuds-Brigaden sind die Auslandsabteilung der iranischen Revolutionsgarden.
