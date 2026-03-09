Auf einem Online-Portal der Regierung hätten sich 517.000 Menschen als kriegsvertrieben registriert, teilten die Behörden mit. Die tatsächliche Zahl dürfte höher sein. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden durch die israelischen Angriffe bisher fast 400 Menschen getötet und mehr als 1.100 weitere verletzt.
Die israelische Armee teilte mit, sie habe fünf ranghohe Kommandeure der iranischen Al-Kuds-Brigaden bei einem Angriff auf ein Hotel in Beirut getötet. Die Al-Kuds-Brigaden sind die Auslandsabteilung der iranischen Revolutionsgarden.
Diese Nachricht wurde am 09.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.