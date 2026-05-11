Statistisches Bundesamt

Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, lebten im vergangenen Jahr 11,7 Prozent der Bevölkerung in überbelegten Wohnungen. Die Quote sei innerhalb von fünf Jahren kontinuierlich gestiegen. Wer in einem Haushalt mit Kindern lebt, war den Angaben zufolge überdurchschnittlich betroffen. Besonders häufig in einer überbelegten Wohnung waren zudem armutsgefährdete Personen sowie Erwachsene mit ausländischer Staatsangehörigkeit.
In einer Mitteilung des Statistischen Bundesamtes heißt es, die Suche nach geeignetem und bezahlbarem Wohnraum werde für viele immer schwerer. Das gelte vor allem für jene, die mehr Platz brauchten.
Diese Nachricht wurde am 11.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.