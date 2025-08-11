Abschiebungen

Das geht nach übereinstimmenden Medienberichten aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Linksfraktion hervor. Demnach wurden im vorigen Jahr knapp 20.100 Personen aus Deutschland abgeschoben, von denen über 2.300 zwischen 6 und 18 Jahren waren. Das entspreche einer Quote von 11,5 Prozent. Die Antwort zeige, dass der Anteil von über elf Prozent auch schon in den Jahren der Ampel-Koalition erreicht worden sei.
Diese Nachricht wurde am 11.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.