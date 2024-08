Unterstützer des damaligen US-Präsidenten Donald Trump drangen am 6. Januar 2021 in das Kapitol in Washington ein. (picture alliance / AA | Mostafa Bassim)

Ein Richter in Washington verhängte wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und Landfriedensbruchs zudem eine Geldbuße in Höhe von 2.000 Dollar. Der 46-Jährige soll am 6. Januar 2021 als erster in das Parlamentsgebäude eingedrungen sein. Anhänger des abgewählten Präsidenten Trump hatten damals gewaltsam versucht, die Amtsübernahme durch Wahlsieger Biden zu verhindern.

Im Kapitol stand zu dem Zeitpunkt die formelle Beglaubigung des Wahlergebnisses an. Das Kapitol ist der Sitz des Kongresses, der Legislative in den USA, die aus den zwei Kammern Senat und Repräsentantenhaus besteht. Vor der Sitzung hatte Trump eine aufpeitschende Rede gehalten. Mindestens fünf Menschen kamen im Zuge der Kapitol-Erstürmung ums Leben. 140 Polizisten wurden verletzt. Fast 1.500 Menschen wurden angeklagt. Auch gegen Trump läuft eine Klage wegen seiner Rolle bei den Ereignissen.

28.08.2024