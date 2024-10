Die Zahl der angemeldeten Autos in Deutschland steigt. (picture alliance / dpa / Marijan Murat)

Zum Jahresanfang war die Rekordzahl von 49,1 Millionen Pkw angemeldet, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Das waren 0,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Weil gleichzeitig die Bevölkerung langsamer gewachsen ist, stieg die Fahrzeugdichte auf 580 Autos pro 1.000 Einwohner. Ein Jahr zuvor waren es 578 Pkw.

Die Zahlen zeigen deutliche regionale Unterschiede. So gibt es in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen verhältnismäßig wenig Autos pro 1.000 Einwohner. Dort sind die Nahverkehrsnetze gut ausgebaut. Berlin ist auch das einzige Bundesland, in dem der Wert seit 2014 zurückgegangen ist. Am höchsten ist die Autodichte im Saarland.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.