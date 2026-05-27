Gesetzentwurf für mehr Cybersicherheit

Das Bundeskabinett billigte dazu ein entsprechendes Gesetz. Insbesondere gegen breit angelegte Cyberattacken mit großem Schadenspotential böten vorbeugende Maßnahmen in den eigenen IT-Systemen alleine keinen hinreichenden Schutz, heißt es im Entwurf aus dem Bundesinnenministerium. Es müssten daher für die Polizeibehörden des Bundes und für das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ergänzend Möglichkeiten zur Unterbindung solcher Cyberangriffe geschaffen werden. Deutschland stehe als führende Wirtschaftsnation in Europa verstärkt im Fokus von Tätern.
Diese Nachricht wurde am 27.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.