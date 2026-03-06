Statistisches Bundesamt

2025 wurden mehr Firmen gegründet als aufgegeben. (dpa)

Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, wurden 2025 rund 130.000 Unternehmen gegründet. Das sind 7,6 Prozent mehr als im Jahr davor. Im gleichen Zeitraum wurden etwa 100.000 Firmen aufgegeben. Die Angaben beziehen sich auf Firmen mit größerer wirtschaftlicher Bedeutung. Als solche ‌werten die Statistiker unter anderem Gründungen von juristischen Personen oder Personengesellschaften. Auch im Handelsregister eingetragene Firmen ​oder Betriebe mit Beschäftigten zählen dazu.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.