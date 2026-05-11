Mehr Deutsche ziehen in die Schweiz (Archivbild). (picture alliance I KEYSTONE | URS FLUEELER)

Laut Statistischem Bundesamt hatten Anfang 2025 rund 330.000 Bundesbürgerinnen und Bundesbürger ihren Wohnsitz in der Schweiz. Damit ist dort die Zahl der Deutschen innerhalb von zehn Jahren um mehr als zehn Prozent gestiegen. Auch in Österreich leben mit 240.000 vergleichsweise viele Menschen aus Deutschland. Sie sind dort die größte Gruppe ausländischer Staatsangehöriger. In Spanien waren mehr als 130.000 Deutsche gemeldet.

Ein Vergleich der Altersstruktur zeigt, dass beispielsweise in Spanien eher höhere Altersgruppen vertreten waren, in Österreich eher jüngere. Österreich und die Schweiz seien wegen der Nähe und derselben Amtssprache attraktiv.

Die Daten stammen von Schweizer Behörden und der EU-Statistikbehörde Eurostat und lagen nicht für alle Länder vor. Deutsche mit zusätzlicher Staatsangehörigkeit des Landes, in dem sie derzeit gemeldet sind, wurden nicht mitgezählt.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.