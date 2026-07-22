Bundeslagebild

"Missbrauch, egal ob im digitalen oder analogen Bereich, fußen immer auf einem Vertrauensaufbau der Täter zu ihren Opfern." (dpa / Annette Riedl)

Sexualisierte Gewalt gegen Kinder galt lange in Deutschland als tabuisiert. Inzwischen spielt die dramatische Problematik in Politik und Behörden eine größere Rolle. Die Entwicklungen werden vom Bundeskriminalamt in gesonderten Bundeslagebildern ausgewertet. Das neueste wurde gestern von Innenminister Dobrindt, CSU, vorgestellt, unter dem Titel "Sexualdelikte zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen". Demnach sind die registrierten Fallzahlen erneut gestiegen, vor allem durch eine starke Zunahme digitaler Straftaten. Auch das BKA geht von einem großen Dunkelfeld aus.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.