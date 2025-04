Statistisches Bundesamt

Immer mehr Frauen lernen das Tischlerhandwerk (Archivbild). (picture alliance / dpa / Horst Ossinger)

Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, waren 2023 im traditionell weiblich dominierten Friseurberuf 34 Prozent der Auszubildenden männlich. Das entsprach im Vergleich zu 2013 einem Anstieg um 21 Prozentpunkte. Im männlich geprägten Tischlerhandwerk stieg der Anteil der Frauen im selben Zeitraum um neun Punkte auf 20 Prozent. Über ähnliche Entwicklungen berichtet das Statistische Bundesamt im Lebensmittelhandwerk und bei Berufskraftfahrern.

Anlass der Veröffentlichung sind der sogenannte Girls'Day und der Boys'Day am 3. April. An diesem Tag können sich Mädchen und Jungen jedes Jahr in Berufen umschauen, in denen bisher das jeweils andere Geschlecht mehrheitlich vertreten ist. Ziel ist es, sie für neue Berufsfelder zu begeistern.

Diese Nachricht wurde am 01.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.