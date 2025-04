Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Prien forderte "null Toleranz" und konsequente Sanktionen im Schulrecht. Die CDU-Politikerin kündigte in der " Welt am Sonntag " zugleich eine verstärkte Prävention an. Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul - ebenfalls CDU - sieht eine wachsende Gewaltbereitschaft unter Jugendlichen. Seinen Angaben zufolge bestätigt eine aktuelle Dunkelfeldstudie seines Ministeriums die Entwicklung. Er betonte, junge Menschen hätten zunehmend Schwierigkeiten, mit Frust umzugehen. "Wenn es mal nicht so läuft, wie gewollt, fliegen eher die Fäuste oder es wird sogar das Messer gezückt", so Reul.