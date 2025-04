Der Klimawandel hat Auswirkungen auf den Pollenflug. (picture alliance / dpa-tmn / Zacharie Scheurer)

Ausgewertet wurden Forschungsergebnisse aus den Jahren 2000 bis 2023. In der Zeit gab es allein 16 Studien, die über längere Phasen mit Pollenflug oder höhere Pollenkonzentrationen berichteten - im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Es wird beispielsweise prognostiziert, dass die Gesamtpollenemissionen in den USA bis zum Ende des Jahrhunderts um 16–40 Prozent zunehmen werden - und die Dauer der Pollensaison um 19 Tage. Weitere Studien zeigen, dass im Zusammenhang mit allergischer Rhinitis mehr Menschen medizinische Leistungen in Anspruch genommen haben.

