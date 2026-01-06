Artenschutz

Die Forschenden haben zusammen mit Kollegen aus China und den USA Daten zu wandernden Süßwasserfischen zusammengetragen. Sie empfehlen unter anderem, dass Länder an langen Flüssen beim Schutz der Arten besser zusammenarbeiten, etwa am Mekong in Asien oder am Okavango-Flusssystem in Afrika. Außerdem empfehlen sie, alle gefährdeten Fischarten unter den Schutz der Bonner Konvention zum Schutz wandernder Tierarten zu stellen. Im März verhandeln Vertreter aus mehr als 130 Ländern in Brasilien über Änderungen. Weltweit gelten inzwischen knapp 90 Arten als gefährdet.
Diese Nachricht wurde am 06.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.