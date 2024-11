Die Gebäudereiniger bekommen mehr Lohn (Archivbild) (picture alliance / dpa-ZB / Ralf Hirschberger)

Arbeitgeber und Gewerkschaft erzielten in der Nacht in der vierten Tarifrunde eine Einigung, wie beide Seiten in Köln mitteilten. Demnach soll der Mindestlohn in der Branche für Einsteiger über eine Laufzeit von zwei Jahren um mehr als elf Prozent steigen und zum Januar 2026 bei 15 Euro pro Stunde liegen. Der Mindestlohn für Fachkräfte wird über denselben Zeitraum um gut zehn Prozent auf 18,40 Euro angehoben. Auch Auszubildende erhalten mehr Geld.

Der Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks erklärte, man habe einen Kompromiss erzielt, der den wirtschaftlich und politisch unsicheren Zeiten sowie den Interessen der Branche Rechnung trage. Zufrieden zeigte sich auch die IG BAU. Man habe ein gutes Ergebnis erzielt, hieß es.

