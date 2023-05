Glücksspiel

Mehr Menschen laut Medienbericht spielsüchtig

Glücksspielsucht in Deutschland ist nach einem Medienbericht offenbar ein größer werdendes Problem. Demnach hat sich die Zahl derjenigen, die in der nationalen Spielersperrdatei eingetragen sind, in den vergangenen zweieinhalb Jahren mehr als vervierfacht.

28.05.2023