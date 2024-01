China

Mehr Pandabären in freier Wildbahn

In China ist die Zahl der in freier Wildbahn lebenden Pandabären nach Regierungsangaben gestiegen. Mittlerweile gebe es geschätzt fast 1.900 Exemplare, in den 1980er Jahren seien es rund 1.100 gewesen, teilte die Forstbehörde in Peking mit.