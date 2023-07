Schüler auf einem Pausenhof (dpa/Frank Rumpenhorst)

Wie die Welt am Sonntag berichtet, registrierte alleine das Bildungsministerium in Brandenburg nach eigenen Angaben bis Anfang Juni fast einhundert Vorfälle und damit rund 40 mehr als im vorherigen Schuljahr. Dazu zählt etwa, wenn Schüler den Hitlergruß zeigen. Auch in Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern nahm die Zahl zu. Die Bildungsministerien der meisten anderen Länder führten dem Bericht zufolge keine Statistiken dazu.

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, forderte eine bundesweite Meldepflicht für antisemitische Vorfälle an Schulen.

Aufsehen erregt hatte zuletzt, dass zwei Lehrkräfte im Spreewald in einem Brandbrief rechtsextremistische Umtriebe an ihrer Schule öffentlich machten. Nach den darauf folgenden Anfeindungen erklärten sie, dass sie an eine andere Schule wechseln wollten.

