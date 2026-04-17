Verbraucher sollen besser bei Kreditverträgen geschützt werden (Archivbild). (dpa / Christin Klose)

Deutschland setzt damit Vorgaben der Europäischen Union um. Künftig müssen Anbieter auch bei Online-Käufen auf Rechnung die Kreditwürdigkeit der Kunden prüfen. Die Neuregelung soll junge Menschen vor der Schuldenfalle bewahren. Laut einer Umfrage der Finanzaufsicht Bafin hat ein knappes Viertel der Unter-Dreißigjährigen beim Online-Shopping mit der Methode "Jetzt kaufen, später bezahlen" schon einmal den Überblick über offene Rechnungen verloren.

Oppositionspolitiker kritisierten die Regeln als unzureichend. Der CDU-Abgeordnete Steineke wies auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes hin, nach denen zuletzt rund 5,7 Millionen Menschen überschuldet gewesen seien, zunehmend jüngere Menschen.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.