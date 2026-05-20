Eine neue Studie zeigt: Mehr Sport als bislang empfohlen ist nötig, um das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu senken. (picture alliance / dpa-tmn / Christin Klose)

Einer im "British Journal of Sports Medicine" veröffentlichte Studie der chinesischen Macao Polytechnic University zufolge sollten Erwachsene versuchen, sich etwa zehn Stunden pro Woche zu bewegen, um ihr Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu senken. Zu diesen Erkrankungen zählen etwa Herzinfarkte oder Schlaganfälle.

Mit Bewegung ist in der Studie Sport gemeint, der über leichte Bewegung hinausgeht. Für die Studie wurden Daten von 17.088 Menschen aus einer britischen Gesundheitsdatenbank ausgewertet. Probanden wurden dafür über einen Zeitraum von rund acht Jahren beobachtet.

Das Ergebnis zeigt: Bei der empfohlenen Menge an Bewegung von 560 bis 610 Minuten Bewegung pro Woche wurde das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen um mehr als 30 Prozent verringert. Bei einer vorherigen Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation von mindestens 150 Minuten Bewegung pro Woche gingen Forscher lediglich von einer Risikoverringerung um rund 9 Prozent aus.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.