Neuer Fahrplan in Kraft

Die Zentrale der Bahn in Berlin (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Eibner-Pressefoto / Ardan Fuessman)

Im Fernverkehr gibt es insgesamt 14 neue Sprinter-Verbindungen, die auf bestimmten Strecken mit weniger Stopps deutlich schneller unterwegs sind. Von Berlin nach Stuttgart dauert es dadurch nur noch 4 Stunden und 45 Minuten - das ist rund eine Stunde schneller. Auch zwischen Berlin und München sowie Hamburg und Frankfurt am Main wird es schneller. Einzelne schwach nachgefragte Strecken in der Fläche fallen hingegen weg.

21 Städte werden nun alle 30 Minuten von ICE-Zügen angefahren, etwa doppelt so viele wie bisher. Darunter sind Verbindungen wie Hamburg-Hannover-Kassel, Berlin-Halle-Erfurt sowie Erfurt-Nürnberg-München.

Angesichts der hohen Unpünktlichkeit im Fernverkehr hat die Deutsche Bahn davon abgesehen, die Ticketpreise im kommenden Jahr anzuheben.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.