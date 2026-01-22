Europäische Union

In der EU nimmt der Stromanteil aus Erneuerbaren Energien stetig zu. (IMAGO / imagebroker / IMAGO / imageBROKER / LUNAMARINA)

So stammten gut 30 Prozent des EU-Strommixes 2025 aus Sonnen- sowie Windenergie und 29 Prozent aus fossilen Brennstoffen, wie aus einem Bericht der Denkfabrik Ember hervorgeht. Insgesamt machten Erneuerbare - also auch etwa Wasserkraft und Energie aus Biomasse - mit rund 48 Prozent fast die Hälfte der Stromproduktion aus. 23 Prozent wurden dem Bericht zufolge mit Kernkraft erzeugt. Die Stromerzeugung aus Kohle habe 2025 mit einem Anteil von rund 9 Prozent einen Tiefstand erreicht, hieß es weiter.

