Europäische Union
Mehr Strom aus Wind und Solar als aus fossiler Energie

Wind- und Solarkraft haben im vergangenen Jahr einer Analyse zufolge in der EU erstmals mehr Strom erzeugt als fossile Brennstoffe.

    Ökologische Stromerzeugung mit Windrädern auf einer Wiese und unter blauem Himmel
    In der EU nimmt der Stromanteil aus Erneuerbaren Energien stetig zu. (IMAGO / imagebroker / IMAGO / imageBROKER / LUNAMARINA)
    So stammten gut 30 Prozent des EU-Strommixes 2025 aus Sonnen- sowie Windenergie und 29 Prozent aus fossilen Brennstoffen, wie aus einem Bericht der Denkfabrik Ember hervorgeht. Insgesamt machten Erneuerbare - also auch etwa Wasserkraft und Energie aus Biomasse - mit rund 48 Prozent fast die Hälfte der Stromproduktion aus. 23 Prozent wurden dem Bericht zufolge mit Kernkraft erzeugt. Die Stromerzeugung aus Kohle habe 2025 mit einem Anteil von rund 9 Prozent einen Tiefstand erreicht, hieß es weiter.
    Diese Nachricht wurde am 22.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.