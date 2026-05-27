"Superreiche" profitieren vor allem von Gewinnen an Aktienmärkten. (picture-alliance / dpa / Daniel Reinhardt)

Dazu gehört nach gängiger Definition, wer ein Finanzvermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar besitzt, umgerechnet rund 86 Millionen Euro. Wie eine Auswertung der Boston Consulting Group ergab, zählten zum Ende des vergangenen Jahres rund 5.000 Menschen in Deutschland zu den Superreichen. Dies waren über 1.000 mehr als ein Jahr zuvor. Der kleine Gruppe gehörte den Angaben zufolge mehr als ein Viertel des gesamten Finanzvermögens in der Bundesrepublik. Die Boston Consulting Group erwartet einen Anstieg des Anteils, da die Superreichen besonders von Gewinnen an Aktienmärkten profitierten.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.