Nahverkehrszug der Deutschen Bahn mit Diesellok an einem Bahnübergang in Bayern (imago/JOKER)

Das hat eine Auswertung von Daten der Bundesstelle für Eisenbahn-Unfalluntersuchung durch den Norddeutschen Rundfunk ergeben. In diesem Jahr wurden schon mehr Menschen getötet oder verletzt als in den beiden vergangenen Jahren. 36 Tote gab es bis Ende August auf bundeseigenen Strecken, 188 Menschen wurden verletzt.

Obwohl die Zahl der Bahnübergänge nach Angaben der Deutschen Bahn seit 2010 um knapp ein Fünftel gesunken ist, hat sich das Niveau der Unfallzahlen an beschrankten und unbeschrankten Bahnübergängen nicht verringert.

