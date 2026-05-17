Jeder dritte gesetzliche Versicherte empfindet Wartezeiten bei Facharzttermin als zu lang. Die Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen können helfen. (imago/Panthermedia/alho007)

Nach Angaben der Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt wurden im vergangenen Jahr so viele Facharzttermine vermittelt wie nie zuvor: nämlich knapp 60.000. Das waren deutlich mehr Vermittlungen als in den Vorjahren.

Bundesweit können Patienten diesen Service nutzen, wenn sie keinen Termin bei Fachärzten oder Psychotherapeuten finden. Die Vermittlung von Facharztterminen erfolgt online , per App oder telefonisch über die bundesweite Nummer 116 117. Einen Anspruch auf einen Termin in einer bestimmten Praxis gibt es nicht. Teilweise müssen daher längere Anfahrtswege in Kauf genommen werden.

Der Ärztemangel bleibt ein großes Problem

Die meisten vermittelten Termine entfielen dabei laut KV Sachsen-Anhalt auf Fachinternisten wie Kardiologen, Gastroenterologen oder Pneumologen. Auch bei Psychotherapeuten, Neurologen und Psychiatern seien steigende Terminbuchungen zu beobachten, so eine KV-Sprecherin.

Zwar gebe es in den genannten Fachgebieten häufig mehr angebotene Termine als Terminwünsche, hieß es weiter. "Offensichtlich können durch zeitliche oder räumliche Vorlieben seitens der Patienten jedoch nicht alle angebotenen Termine genutzt werden."

Zugleich verweist die Kassenärztliche Vereinigung auf anhaltende Probleme durch den Ärztemangel. Viele Praxen stellen trotz bereits voller Sprechstunden zusätzliche Termine bereit, um die Versorgung aufrechtzuerhalten.

Zudem warnt die KV Sachsen-Anhalt vor zusätzlichen Belastungen durch die geplanten Sparmaßnahmen der Bundesregierung im Gesundheitswesen. Begrenzte Vergütungssteigerungen und der Wegfall bestimmter Zuschläge könnten die Versorgung weiter verschlechtern und die Terminvergabe erschweren.

Lange Wartezeiten bei Fachärzten gelten auch bundesweit als Problem. Laut einer Umfrage des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenkassen empfindet etwa jeder dritte gesetzlich Versicherte die Wartezeit auf einen Facharzttermin als zu lang. Positiv beurteilen die Krankenversicherten hingegen die Wartezeiten bei ihren Hausarztpraxen.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.