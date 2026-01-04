Deutsche Bahn

Die Bahn will massiv in Schienen und Infrastruktur investieren. (picture alliance / imageBROKER / Arnulf Hettrich)

Sie lag 2025 bei 60,1 Prozent und war damit noch niedriger als 2024 mit 62,5 Prozent, wie die "Bild am Sonntag" berichtet. Ein Bahnsprecher bestätigte der Zeitung demnach die Zahlen für das abgelaufene Jahr, die ICE- und Intercity-Verbindungen betreffen. Er verwies darauf, dass mit Investitionen des Bundes in Höhe von 23 Milliarden Euro im Jahr 2026 und dem von der neuen Bahnchefin Palla eingeleiteten Reformkurs des Konzerns nun eine Trendwende eingeleitet werde solle.

Als verspätet gilt ein Zug nach Bahn-Definition ab einer Verzögerung von sechs Minuten.

