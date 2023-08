Das Feuer auf der "Freemantle Highway". (picture alliance / dpa / FLYING FOCUS aerial photography / Herman IJsseling)

Das Thema stehe ganz oben auf der Tagesordnung, erklärte eine Sprecherin. Zugleich verwies sie darauf, dass es bereits Vorschriften gebe, die allerdings noch erweitert werden müssten. Dies erfolge aufgrund der zunehmenden Zahl von Zwischenfällen mit Bränden, hieß es weiter.

Das Feuer auf dem Frachter "Fremantle Highway" war offenbar durch eine in Brand geratene Batterie in einem Elektroauto ausgebrochen. Das Schiff wurde inzwischen zu einem neuen Ankerplatz in der Nordsee geschleppt, der als sicherer und windgeschützter gilt.

