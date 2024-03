Die Autohersteller Volkswagen und Porsche stellen ältere Modelltypen ein. (picture alliance / dpa / Bernd Weißbrod)

Volkswagen kündigte an, den Kleinwagen "Up" und den Transporter "T6.1" aus dem Programm zu nehmen. VW-Markenchef Schäfer begründete die Maßnahme mit einem zu hohen Aufwand, um die Modelle an die neuen Vorgaben anzupassen. Porsche will mehrere Modelle nur noch für den Export bauen. Auch Audi, Renault und Smart verkaufen einige ältere Fahrzeug-Typen nicht mehr.

Die neuen EU-Regeln für Cyber-Sicherheit verpflichten Autohersteller, ein zertifiziertes System zur Abwehr von Hackerangriffen vorzulegen. Die Vorgaben treten Anfang Juli vollständig in Kraft. Für neu entwickelte Modelle gelten die Anforderungen bereits seit Mitte 2022.

Fachleute etwa vom ADAC warnen vor dem steigenden Risiko von Cyber-Angriffen auf die Technik von Fahrzeugen. Ihrer Ansicht nach unternehmen Hersteller zu wenig zum Schutz vor Hackern.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.