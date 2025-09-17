Bildungspolitik

Eine Schülerin aus der 7. Klasse arbeitet mit dem KI-Chatbots "Telli". (Carmen Jaspersen/dpa)

Sie nutzen demnach Telli. Die KI-Software wurde vom Medieninstitut der Länder entwickelt. Das System kann auch für Schüler freigegeben werden. Damit gibt es in insgesamt zwölf Bundesländern Chatbots, die im Unterricht genutzt werden können.

Vorreiter war Mecklenburg-Vorpommern, dort wurden den Angaben zufolge schon vor zwei Jahren KI-Tools des Anbieters Fobizz eingeführt. Auch Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz, Berlin, Bayern, Sachsen und Schleswig-Holstein experimentieren seit längerem mit schulischen KI-Anwendungen und nutzen teils Eigenentwicklungen wie EmuGPT in Sachsen-Anhalt. Das Saarland steht dem Bericht zufolge ebenfalls kurz vor der Einführung.

Nachzügler sind Baden-Württemberg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Dort gibt es zwar seit einiger Zeit Pilotprojekte, an denen aber nur ein Bruchteil der Schulen beteiligt ist.

