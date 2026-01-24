Erwartet wird, dass der Sturm zunächst den Süden und den Mittleren Westen erreicht und bis Sonntag bis zur Ostküste der Vereinigten Staaten weiterzieht. Es wird vor eisigen Winden und starken Schneefällen gewarnt. Mehr als 120 Millionen Amerikaner könnten davon betroffen sein - in etwa ein Drittel aller Einwohner der Vereinigten Staaten.
Die Lufthansa strich zahlreiche Flüge. Betroffen seien Verbindungen nach Washington, New York, Boston, Philadelphia und Charlotte.
Diese Nachricht wurde am 24.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.