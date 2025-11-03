Erklärung überreicht

Konferenz "Friends of Industry" in Berlin (picture alliance/dpa/Andreas Hoenig)

Darin fordern die Staaten eine Überprüfung aller EU-Vorschriften, um überflüssige oder überzogene Regeln zu identifizieren.

Reiche bekräftigte außerdem, dass in Deutschland der geplante sogenannte Industriestrompreis zum 1. Januar 2026 eingeführt werden soll. Die EU-Kommission hatte bereits im Sommer grundsätzlich zugestimmt. Die Maßnahme ist auf drei Jahre befristet. Der Staat darf außerdem nur begrenzt Kosten übernehmen. Dem "Handelsblatt" zufolge hat die Deutsche Energieagentur ein Konzept erstellt. Die Gesamtkosten für drei Jahre liegen demnach bei 4,5 Milliarden Euro.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.