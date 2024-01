Beverly Hills

Begehrter Filmpreis: Der "Golden Globe". (Chris Pizzello / Invision / AP / dpa / Chris Pizzello)

Er wurde bei der Verleihung in Bevery Hills im Bundesstaat Kalifornien als bester Film ausgezeichnet, und sein Hauptdarsteller, der Ire Cilian Murphy, als bester Schauspieler. Zudem erhielt Regisseur Christopher Nolan einen Golden Globe für den Film, und Robert Downey Junior wurde als bester Nebendarsteller geehrt.

In der neuen Blockbuster-Kategorie für Filme, die weltweit mindestens 150 Millionen Dollar einspielten, gewann "Barbie" von der US-Regisseurin Greta Gerwig.

Den Preis als beste Hauptdarstellerin erhielt die US-Amerikanerin Lily Gladstone, die im Film "Killers of the Flower Moon" eine Indigene spielt. In dieser Kategorie war auch die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller für ihre Hauptrolle in "Anatomie eines Falls" nominiert. Die französische Produktion erhielt den Golden Globe für den besten nicht-englischsprachigen Film.

