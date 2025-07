Hohe Temperaturen

In Frankreich ist wegen der Hitze die höchste Warnstufe für den Großraum Paris ausgerufen worden. (Christophe Ena/AP/dpa)

In der spanischen Region Katalonien starb ein Kind, das von seinen Eltern mehrere Stunden allein im Auto in der prallen Sonne zurückgelassen wurde. Ebenfalls in Katalonien fand die Feuerwehr die Leichen zweier Menschen im Gebiet eines Waldbrandes. Nach Angaben der Feuerwehr waren sie in ihrem Fahrzeug von den Flammen eingeschlossen worden.

Wie die Behörden heute mitteilten, kamen zudem bereits am Samstag zwei Menschen in Cordoba beziehungsweise in Barcelona vermutlich an den Folgen von Hitzsschlägen ums Leben. In Frankreich starben zwei Menschen nach Schwächeanfällen in Folge der Hitze, wie Umweltministerin Pannier-Runacher mitteilte. Zwei weitere Hitze-Tote gab es auf der italienischen Insel Sardinien.

