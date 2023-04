Die Benzin- und Dieselpreise könnten wegen einer Förderkürzung mehrerer Ölproduzenten bald steigen. (picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopres)

Mehrere Staaten teilten in getrennten Erklärungen mit, dass sie ab Mai bis Ende des Jahres weniger Öl fördern werden. Saudi-Arabien etwa will 500.000 Barrel am Tag weniger auf den Markt bringen.

Ziel ist, den leicht gesunkenen Ölpreis wieder zu erhöhen. Im Moment kostet ein Barrell von 159 Litern 80 US-Dollar. Ein Analyst sagte laut Nachrichtenagentur Reuters, dass die neue Begrenzung der Fördermenge auf einen Preis von 90 Dollar hinauslaufen könnte. Neben Saudi-Arabien haben die Vereinigten Arabischen Emirate, Irak, Kuwait, Algerien, Oman, Kasachstan und Russland eine Förderkürzung angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 03.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.