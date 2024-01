Demnach wurden binnen weniger Tage neun Tote geborgen. Die Behörden gehen davon aus, dass die Menschen bei dem Unglück Mitte Dezember ums Leben kamen. Darauf ließe unter anderem die Kleidung der Toten schließen, die zum Teil aus Syrien stammte.

Am 11. Dezember hatte die libanesische Botschaft in Ankara das Verschwinden eines Flüchtlingsbootes mit 90 Menschen an Bord gemeldet. Es kam demnach aus Syrien oder dem Libanon und steuerte die Mittelmeerinsel Zypern an.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.