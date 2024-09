Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Das Unglück habe sich in der Nacht vor der Küste der Gemeinde Ambleteuse ereignet, teilte ein Sprecher der Präfektur des Départements Pas-de-Calais mit. Weitere Details wie zur genauen Anzahl der Toten wurden nicht mitgeteilt. In den vergangenen Tagen registrierten die Behörden den Angaben zufolge zahlreiche Versuche von Flüchtlingen, den Ärmelkanal zu überqueren. Innerhalb von 24 Stunden seien am Wochenende 200 Schiffbrüchige gerettet worden, hieß es.

Anfang September waren im Ärmelkanal zwölf Menschen ums Leben gekommen. Es war das schlimmste Unglück mit einem Flüchtlingsboot seit Jahresbeginn.

