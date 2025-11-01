Großbritannien
Mehrere Menschen in Zug durch Stiche verletzt

Bei einem Angriff in einem Zug sind in Großbritannien mehrere Menschen durch Stiche verletzt worden.

    Nach Polizeiangaben wurden nach dem Vorfall in der ostenglischen Region Cambridgeshire zwei Verdächtige festgenommen. Mehrere Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht. Premierminister Starmer sprach von einem zutiefst beunruhigenden Vorfall.
    Der Zug wurde in der Stadt Huntingdon gestoppt, bewaffnete Polizisten waren im Einsatz. Der Bahnbetreiber erklärte, auf seinem gesamten Streckennetz sei der Bahnverkehr eingestellt worden.
