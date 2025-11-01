Nach Polizeiangaben wurden nach dem Vorfall in der ostenglischen Region Cambridgeshire zwei Verdächtige festgenommen. Mehrere Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht. Premierminister Starmer sprach von einem zutiefst beunruhigenden Vorfall.
Der Zug wurde in der Stadt Huntingdon gestoppt, bewaffnete Polizisten waren im Einsatz. Der Bahnbetreiber erklärte, auf seinem gesamten Streckennetz sei der Bahnverkehr eingestellt worden.
Diese Nachricht wurde am 02.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.