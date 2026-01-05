Forderung nach Böllerverbot

Die Diskussion über ein Böllerverbot an Silvester nimmt Fahrt auf. (picture alliance / Andreas Franke)

Eine Petition der Gewerkschaft der Polizei sammelte 3,25 Millionen Unterschriften. Bei der Deutschen Umwelthilfe kamen mehr als eine Million und beim Netzwerk Campact rund 440.000 Unterschriften zusammen.

Der Bundesgeschäftsführer der Umwelthilfe, Resch, sagte, nach den Ereignissen und den Toten und Verletzten an diesem Silvesterfest stehe Innenminister Dobrindt vor einem persönlichen Debakel. Er hätte es in der Hand gehabt, durch ein Böllerverbot viele Unglücksfälle zu vermeiden, habe aber versagt.

