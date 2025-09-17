Mehreren Mitarbeitern im Deutschen Bundestag wurde der Hausausweis verweigert. (picture alliance / dts-Agentur )

Auch seien ihnen keine Zugangsberechtigungen zu den IT-Systemen des Bundestags gegeben worden, wie in Berlin nach einer Sicherheitsüberprüfung mitgeteilt wurde. Bei allen Betroffenen sei denkbar, dass das Betreten des Reichstagsgebäudes zu verfassungsfeindlichen Zwecken missbraucht werden könnte.

Ein Sprecher der AfD-Fraktion sagte der Nachrichtenagentur DPA, betroffen seien drei Mitarbeiter von Abgeordneten seiner Partei. Bei einem weiteren Mitarbeiter sei die Zugangsberechtigung zu den IT-Systemen des Bundestages einschließlich des Intranets aufgehoben worden. Andere Fraktionen sind nach DPA-Informationen derzeit nicht betroffen.

